"Чартерная программа в Горно-Алтайск стартует 12 июня из Москвы и Санкт-Петербурга. Выбор аэропорта (в Горно-Алтайске — ИФ) обусловлен его расположением, оттуда удобно добираться на курорты ", — сказал Демура.

Предполагается, что программа из Москвы продлится до 25 сентября, из Санкт-Петербурга — до 17 июля. Стоимость туров из столицы начинается от 55 тыс. рублей на человека.

Кроме того он отметил, что с 24 июля стартует полетная программа в Горно-Алтайск из Красноярска.

В ходе пресс-конференции глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил, что планируемые в этом году чартерные рейсы на Алтай говорят о растущем спросе путешественников из европейской части страны.

"Несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, Республика Алтай сохраняет позиции драйвера развития внутреннего туризма. Чартерные рейсы на Алтай говорят о растущем спросе путешественников из европейской части страны, спрос именно на алтайский туристический продукт", — отметил Хорохордин.

По его словам, ежегодно турпоток на Алтай составляет более 2 млн человек.