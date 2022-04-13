"Уже в мае начнем работы по благоустройству территории усадьбы "Раменское". Воссоздание исторического облика парка с учетом потребностей посетителей сделает это место уникальным", — цитирует руководителя ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

Реконструкция территории предусматривает создание нескольких функциональных зон. Специалисты восстановят усадебный комплекс. На склоне от здания усадьбы до существующей лыжероллерной трассы обустроят аллеи с амфитеатром и площадками с качелями и беседками.

На месте существующего музея военной техники, предлагается разбить летний театр, а в центральной зоне — площадь со сценой и трехъярусным амфитеатром, отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на территории будет обустроена спортивная зона и многофункциональные игровые площадки для детей.

На всей территории парка установят парковые светильники и камеры видеонаблюдения.

Работы проведут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".