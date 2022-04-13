"10 июня мы начинаем чартерную программу на Камчатку. Запуск этих чартеров мы обсуждали с губернатором края Владимиром Солодовым в прошлом году на ВЭФ. Провели подготовительную работу: переговоры с отельерами, с турбизнесом. Мы рады презентовать нашу программу: 8 ночей тур, который начинается от 55 тыс. рублей с человека с перелетом, проживанием, трансферами и включенными экскурсиями. Камчатку мы предлагаем в двух вариантах: "лайт" и "стандарт", которые отличаются по набору экскурсий", — рассказал он во время пресс-конференции.

Как отметил Демура, пакетные предложения собраны с учетом приоритетов самих туристов – любовь к гастрономии, экстремальным увлечениям или экотуризму.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов добавил, что в прошлые годы регион посещали туристы из 70 регионов России.

"Уверен, что программа поддержки чартерных программ Ростуризма позволит нам принять гостей из всех регионов в 2022 году", — сказал он.

Как уточнила коммерческий директор туроператора "Зима лето" Мария Назарова, полеты будут выполняться по пятницам с 17 июня по 24 сентября, всего запланировано 15 рейсов.

"В рамках этой программы доступными турами воспользуются не только туристы, которые летят на Камчатку, но и жители региона, которые полетят в Краснодарский край и другие регионы России. Для них очень важно, чтобы перевозка была доступная. Рейс Москва – Петропавловск-Камчатский уже в работе. Также обсуждаем постановку рейсов Владивосток – Петропавловск-Камчатский", — пояснила она.

В FUN&SUN добавили, что с 10 июня у туроператора стартует также полетная программа на Северный Кавказ (аэропорт Грозный) с посещением Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии.

"Также есть программы, в рамках которых мы будем предлагать отдых на побережье Каспийского моря и оттуда отправляться на экскурсии. Стоимость начинается от 30 тыс. рублей с человека, это тоже вполне доступная цена", — сообщил Демура.

С 12 июня туроператор запускает чартерную программу на Алтай из Москвы и Санкт-Петербурга. Из столицы полеты будут выполняться до 25 сентября, а из Петербурга – до 17 июля. Полетная программа из Красноярска стартует с 24 июля и продлится до конца августа. Стоимость туров из Москвы начинается от 55 тыс. рублей. Продолжительность путешествия 8 дней/7 ночей. Еще одна чартерная программа запланирована из Москвы в Карелию: первый рейс в Петрозаводск прилетит 17 июня.

"Это лишь малая часть наших направлений. Уже доступен Сахалин, стартуем с 22 июля. Традиционная Бурятия: туры на Байкал со 2 июля. Прорабатываем путевки в Приморский край: скоро эти продукты будут доступны к бронированию. Также изучаем возможность постановки чартеров и в другие регионы и межрегиональные программы", — добавил Демура.

Кроме того, руководитель FUN&SUN напомнил, что все чартерные программы в регионы России двухсторонние. То есть туристы из дальних регионов страны на этих же рейсах смогут приобрести пакетные туры в Москву и Санкт-Петербург. В перспективе туроператор планирует расширить географию полетов и добавить другие крупные города.

"Города будут добавляться по их размеру – Екатеринбург, Новосибирск. Они могут стать хабами как для путешествий внутри Сибири, так и для связывания москвичей и питерцев с Дальним Востоком. Мы будем над этим работать. Я думаю, что в этом году что-то покажем. И в следующем году также в чартерных программах будут задействованы крупные города России", — заключил Демура.