"Это наш первый опыт, поэтому мы очень аккуратно выбирали туристическое направление, на котором реализуем проект. Совместно с Ростуризмом, руководством республики и министерством туризма нами разработан и запускается продукт на базе чартерной перевозки. Программа стартует 30 апреля, она точно будет летать до 28 мая и с большой вероятностью будет продолжена на летние месяцы. Вылеты – два раза в неделю по средам и субботам, что позволяет составить тур любой продолжительности, от 3 дней до двух недель", — сообщил он на пресс-конференции.

По словам Тополкараева, "Интурист" предлагает более 20 экскурсионных программ, наиболее дешевый тур "лайт" включает перелет, трансфер, проживание и одну экскурсия и стоит от 20 тыс. рублей.

"Я считаю, что эта цена уникальная, тур стоит примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем любой аналогичный турпродукт на базе регулярной перевозки. Туристы могут выбрать и программы с большим количеством экскурсий, их стоимость начинается от 25-27 тыс. рублей. И очень интересная программа – восьмидневный комбинированный тур, который охватывает несколько республик Северного Кавказа – Дагестан, Ингушетия, Чечня, Северная Осетия. Цены – от 55-57 тыс. рублей", — добавил глава "Интуриста".

Он призвал туристов быстрее принимать решение о поездке. "Места заканчиваются, мы практически продали уже больше 40% всей программы", — сказал Тополкараев.

Как сообщалось, Ростуризм в 2021 году начал реализовать программу субсидирования чартерных программ туроператоров в регионы России. Ведомство оплачивает около половины стоимости фрахта самолетов, что позволяет снизить цены туров в 1,5-2 раза.

"Мы рады, что "Интурист" запланировал запуск чартерных рейсов. Направление Москва – Махачкала, наверное, будет самым востребованным в рамках программы субсидирования туристических чартеров Ростуризма. Подобные проекты не только открывает республику для туристов, но и снимает нагрузку с регулярных рейсов в туристический сезон. Поэтому еще раз хочу поблагодарить "Интурист" за реализацию программы", — сказал, в свою очередь, глава республики Дагестан Сергей Меликов.

Он добавил, что интерес туристов к посещению Дагестана в последние годы резко вырос, в том числе и потому, что регион стал безопасным для посещений.

"У нас более 6 тыс. объектов культурного наследия, из них 2 тыс. федеральных. А Дербент со знаменитой цитаделью Нарын-Кала признан ЮНЕСКО памятником мирового уровня. Дагестан – это теплое песчаное побережье, величественные горные вершины, самый глубокий в Европе Сулакский каньон, единственный в России субтропический лиановый лес и другие объекты. Наши гости могут познакомиться со старинными обычаями и обрядами", — добавил он.

Меликов также рассказал, что в республике запускают дегустационные залы на объектах коньячного и винного производства, можно познакомиться с мастерством ювелиров, гончаров, деревообработчиков, специалистов по ковроткачеству.

"Большой популярностью стали пользоваться турмаршруты по промышленным предприятиям. Совместно с коллегами из "Русгидро" в прошлом году мы запустили экскурсии на Черкесскую гидроэлектростанцию, вторую в России после Саяно-Шушенской. Она уникальна тем, что это плотина арочного типа и находится она в горном кластере, где сочетание промышленной мощности и природной красоты дополняют друг друга", — добавил Меликов.

По его словам, туристическая инфраструктура в Дагестане только формируется.

"Тем не менее все вопросы, связанные с неполным наличием инфраструктуры, компенсируются нашим традиционным гостеприимством. Реализуются проекты по созданию Туристско-информационных центров. Активно работаем над вопросами безопасности туристов по линии МЧС. Горы – это объект повышенной опасности, и мы хотели бы предупредить гостей о том, что безопасность на отдельных природоопасных участках мы будем обеспечивать", — подчеркнул глава Дагестана.