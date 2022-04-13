"Рассчитываем на то, что, наверняка не в этом году, но уже в ближайшей перспективе, и мы обсуждали это с Ольгой Борисовной Любимовой (министром культуры РФ), мы попробуем региональные музеи включить в национальный проект в части их реконструкции, в части их модернизации", — сказала Манилова на пленарном заседании в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в среду.

При этом она отметила, что "невозможно, да и не нужно" проводить работы во всех региональных музеях за счет федерального бюджета. "Многие регионы способны сделать это и делают это самостоятельно, и многие наши флагманские региональные музеи выглядят просто блестяще", — добавила она.

По ее словам, Минкультуры РФ намерено, в первую очередь, поддержать инфраструктуру региональных музеев. "Это большие деньги, несколько миллиардов потребуется для реализации этого проекта", — сказала Манилова.

Она также добавила, что музеям необходимо продолжать работу по формированию у граждан и туристов "запроса на себя". Они должны стать интересны для туристов.

В свою очередь директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Александр Воронко уточнил, что в ближайшие три года 4,5 млрд рублей будет израсходовано на поддержку муниципальных музеев, их получат порядка 600 учреждений.