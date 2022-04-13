"На предприятиях общественного питания масочный режим и все требования по "противоковидной" профилактике сохранены", — сказала Буркова на онлайн-конференции "Общепит-2022: новые реалии" в Москве.

Буркова отметила, что гости московских заведений общественного питания при этом могут не носить маски, так как это требование в столице для физических лиц снято по решению мэра.

По словам представителя Роспотребнадзора, для организаций общепита при этом продолжают действовать санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленные ведомством.

Онлайн-конференцию "Общепит-2022: новые реалии" проводило ГБУ "Малый бизнес Москвы".

С 15 марта в Москве — по решению мэра города — отменен масочный режим.