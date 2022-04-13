"В текущем году при условии, что будет благоприятная погода, планируется к открытию порядка 850 разнообразных летних кафе", — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что каждый год количество предприятий общественного питания увеличивается.

В 2021 году на территории Подмосковья работало 809 летних кафе. Наибольшее количество объектов было открыто в городских округах: Сергиево-Посадский, Одинцовский, Подольск, Серпухов, Химки и Мытищи.

Согласно закону Московской области "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства Московской области" летние кафе могут осуществлять свою работу с 1 апреля по 1 ноября.