"Стартует массовый туристический сезон на КБЖД с запуском комфортабельных пригородных поездов АО "Байкальская ППК". С 30 апреля экскурсионные поезда "Baikal Train" будут отправляться дважды в неделю, а с наступлением лета частота их следования будет увеличена", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на участке Слюдянка I — Байкал продолжит ежедневно (кроме среды) курсировать пригородный поезд "Нерпочка".

Проехать по КБЖД на паровозной тяге можно будет на поезде "Байкальский экспресс", который начнет регулярные рейсы с 1 июля. Отмечается, что после пробных поездок круизного состава из Иркутска и Улан-Удэ (Бурятия) в марте доработана экскурсионная программа с учетом пожеланий пассажиров.

Также продолжит ходить круизный поезд "Байкальская сказка". Первый в этом году выезд "отеля на колесах", который проследует от Москвы до Байкала и обратно, запланирован на июнь.

Вместе с тем проехать по КБЖД можно рейсовыми пригородными поездами по маршрутам Слюдянка I — Байкал и обратно.

Активно курсировать по исторической магистрали составы будут до 30 октября.

Планируется, что по КБЖД в этом году проследуют около 200 туристических поездов.

Историческая Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. Является памятником архитектуры.

На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 год. Длина дороги — 85 км.

В настоящее время КБЖД используется в основном для туристических целей.