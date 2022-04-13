"По решению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве сняты все ограничения, поэтому мы возобновляем добрую традицию — 16 апреля состоится парад трамваев. Колонна ретротрамваев проедет по северо-восточной части города", — привели в ведомстве слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он пояснил, что парад пройдет от депо имени Баумана до Останкинского пруда, а также обратно. Рассмотреть модели трамваев вблизи гости мероприятия смогут на территории упомянутого депо.

Начало мероприятия — 11:20. В 12:00 колонна вернется в депо. Выставка трамваев на его территории будет работать до 15:00.

В параде примут участие восемь исторических вагонов разных эпох, самому старому из них — 114 лет. На выставке можно будет увидеть 15 моделей вагонов.