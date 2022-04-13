"С Radisson ведутся переговоры, сами по себе они не отказывались от своих планов, но, тем не менее, у них есть жесткий райдер по тому оборудованию, которое должно устанавливаться в отеле. Оно либо будет заменено и подписан дополнительный договор с Radisson, либо это будет не сетевой отель Radisson", — сообщил министр туризма Кузбасса Антон Пятовский журналистам в среду.

Говоря в целом о строительстве новых объектов на горнолыжном курорте, он заявил, что ни один проект не будет остановлен — инвесторы подтвердили свои планы.

"Там будут, безусловно, некоторые подвижки, некоторое импортное оборудование будет заменено на аналоги, тем не менее, те планы по развитию инфраструктуры в Шерегеше будут реализованы в сроки", — уточнил Пятовский.

Ранее сообщалось, что ГК "Каскад" (крупный инвестор горнолыжного курорта Шерегеш), подписавшая с Radisson Hotel Group соглашение о намерении строительства и запуска отеля Radisson Olympia, заявляла о начале реализации проекта в мае 2023 года. Стоимость объекта оценивается в 2 млрд рублей. Речь шла о пятизвёздочном отеле на 170 номеров с двумя барами и ресторанами, большим спа-комплексом. Строительство отеля планировалось при софинансировании банка ВТБ.

ГК "Каскад" Игоря Прокудина и его семье принадлежит более 10 из 26 канатных дорог в Шерегеше, которые, по собственным данным компании, обслуживают около 70% туристов горнолыжного комплекса. Кроме того, в состав "Каскада" входят отель, два кафе, ряд инфраструктурных объектов.

Прокудин до весны 2019 года владел контрольным пакетом акций ПАО "Кузбасская топливная компания".

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. В сезоне 2020-2021 годов на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.