"Рост внутрироссийского пассажиропотока составил 31%, количество международных пассажиров увеличилось в 4 раза по сравнению с 1-м кварталом 2021 года", — отмечается в сообщении.

В аэропорту обслужили более 950 рейсов (включая деловую авиацию и учебно-тренировочные полеты). Общий объем обработанных грузов и багажа превысил 465 тонн.

"Международный аэропорт Калуга работает в штатном режиме, обслуживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Ереван", — подчеркивается в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству экономического развития Калужской области. По данным на 21 марта 2022 года, из аэропорта выполняет полеты только авиакомпания "Азимут".