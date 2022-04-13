"При формировании полетных программ мы ориентировались на пожелания наших туристов. Помимо любимого всеми юга, наши граждане хотят открывать для себя новые интересные направления, пробовать новые форматы отдыха. Поэтому мы в этом сезоне постарались расширить географию, и у нас представлены практически все федеральные округа. В этом году чартеры стартуют не только из Москвы, но и из Петербурга. Появились интересные внутрирегиональные маршруты, скажем, внутри Дальневосточного федерального округа и внутри Сибирского", — рассказала она на пресс-конференции.

Как отметила Догузова, с апреля стартует чартерная программа в Татарстан, летом полетят чартеры в Алтайский край и республику Алтай, в Карелию, также на Дальний Восток. Она добавила, что новинкой сезона станут рейсы на Сахалин и Камчатку.

"И абсолютная новинка сезона – чартерная программа на Кавказ. У нас две республики – Дагестан и Чечня. На Кавказ надо ехать за активным отдыхом на природе, яркими впечатлениями, культурой и вкусной кухней", — сказала она.

Глава Ростуризма добавила, что в этом сезоне появятся новые межрегиональные связки. По ее словам, чартеры на Алтай полетят не только из Москвы, но и из Красноярска.

"И очень интересная связка появляется между Камчаткой и Владивостоком. Причем туристы смогут летать в обоих направлениях", — сказала она.

Как напомнила Догузова, одно из важнейших направлений работы ведомства – это повышение ценовой доступности внутренних направлений. Для этого Ростуризмом была запущена программа туристического кешбэка, а также востребованная и бизнесом, и регионами программа по субсидированию чартерных поездок.