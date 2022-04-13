"Первые серийные МС-21 в количестве шесть штук уже с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году", — сказал Чемезов в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.

До введения антироссийских санкций, которые ограничили, в том числе поставки комплектующих для авиапрома, "Ростех" планировал поставить первые четыре МС-21 в конце 2022 года. Их получателем была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").

Сейчас доля российских компонентов в МС-21 составляет около 50%, заявлял ранее глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь. Поставки полностью импортозамещенной версии самолета должны начаться в 2024 году, говорил он. К 2025 году ОАК планирует выйти на производство 36 МС-21 в год и далее нарастить его до 72 в год, отмечал глава ОАК.

По словам Чемезова, с 2024 года также планируется наладить выпуск импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8 в количестве 20 штук в год. Слюсарь ранее говорил, что ОАК планирует ежегодный выпуск 20 "Суперджетов", но, "возможно, речь будет идти о 30 самолетах в год", а технологически компания готова выпускать ежегодно по 40 таких машин.

Исходя из потребностей авиакомпаний, планируется выпустить еще минимум 150 Superjet 100, сообщал Слюсарь. По данным Минтрансе, сейчас российские перевозчики эксплуатируют 148 "Суперджетов".