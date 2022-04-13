"(В прошедшем сезоне — ИФ) традиционно были гости из Казахстана, из нашего ближнего зарубежья. Все, что касается (туристов из — ИФ) Западной Европы, здесь есть падение. Тем не менее, сейчас налаживаем новые связи, агентство по туризму запланировало визит в республику Беларусь в конце апреля и там, безусловно, будем презентовать туристские продукты, в том числе Шерегеш", — сказал Пятовский.

Ранее сообщалось, что спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" с начала горнолыжного сезона 2022 года посетили 2 млн 6 тыс. туристов, что на 136 тыс. человек больше по сравнению с прошлым сезоном.

На развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" по программе социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года запланировано направить 3,27 млрд рублей. Это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест, увеличить количество мест размещения туристов, что, как ожидается, приведет к увеличению турпотока.