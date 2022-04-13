Вылеты будут выполняться с 25 апреля из столичного аэропорта "Домодедово" в Тобольск и обратно по понедельникам и четвергам на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200.

"В настоящее время Тобольск является важнейшим центром познавательного туризма в Сибири и крупным промышленным центром страны в области газохимии", — отмечается в пресс-релизе.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.