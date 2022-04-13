"В ходе подготовительных работ тщательно промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проведут пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов. При необходимости заново покрасят перильные ограждения, отбойники и кнехты", — сказал Бирюков.

По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

"К началу навигации будет налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов", — подчеркнул заммэра.

Бирюков напомнил, что после реконструкции Северный речной вокзал стал крупнейшим транспортным хабом и только в 2021 году принял около 700 тыс. пассажиров.

"Сегодня обновленные причалы Северного речного вокзала могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов", — добавил он.

Ранее стало известно, что речная навигация откроется в Москве 24 апреля.