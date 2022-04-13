Как сообщает пресс-служба музея, проект адресован юным посетителям.

В Северной войне, в которой русская армия под предводительством Петра I одержала безоговорочную победу, принимали участие не только Швеция и Россия. За обладание прибалтийскими землями и господство на Балтике воевали в числе прочих Саксония, Датско-норвежское королевство, Речь Посполитая, Пруссия и другие.

На новой выставке можно увидеть маленьких солдатиков, изображающих солдат армий-участниц. Здесь будут представлены войска всех государств, вовлеченных в этот военный конфликт. Экспонаты для нее были предоставлены как частными лицами, для которых изготовление солдатиков (бумажных или сделанных из других материалов) является хобби, так и фирмами, занимающимися производством пластиковых и металлических фигурок на продажу.

Особое место на выставке занимают наборы бумажных солдатиков, выпущенные в нашей стране в советское время. Среди них такой раритет, как комплект фигурок русских и шведских солдат "Полтавский бой" 1942 года издания.

"Этот набор привлекает внимание не только тем, что появился в один из тяжелейших периодов Великой Отечественной войны, но и своими художественными достоинствами: все фигуры запечатлены в энергичных позах и полны драматизма. Так, одной из ярких является композиция, изображающая шведского короля Карла XII на носилках (за несколько дней до сражения он был ранен в ногу и не мог сидеть на коне), которого спасают от наступающих русских солдат его верные телохранители", — отмечают в музее.

Большинство солдатиков создано для выставки участниками группы "Кавалергард — Галерея бумажных солдатиков", представленной в одной из популярных социальных сетей. Эта группа насчитывает более полутора тысяч изготовителей бумажной военно-исторической миниатюры и объединяет не только граждан нашей страны. На выставке, в частности, можно увидеть работы из Белоруссии и Португалии.

"Выставка не только дает ее посетителям представление о внешнем виде солдат 300-летней давности, но и немного знакомит с тактикой войск того времени: солдатики действуют сомкнутым строем, ведут в таком строю стрельбу и ходят в атаку, офицеры и унтер-офицеры находятся на своих местах и командуют своими подчиненными", — говорится в сообщении.

Экспозиция выставки дополняется видеоматериалами: рассказом о Полтавском сражении, показом процесса изготовления бумажного солдатика, а также изображениями фигурок тех авторов, кто не смог привезти или прислать свои работы.

В большом объеме представлены карты главных сражений Северной войны, а также портреты выдающихся военачальников петровской поры. На выставке будет работать "мастерская" по изготовлению бумажных солдатиков и разыгрываться бои с помощью этих фигурок. Кроме того, желающие могут выполнять различные задания, справиться с которыми помогут экспонаты выставки.