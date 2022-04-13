Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства. Сам документ пока не опубликован.

"Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом расчеты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств", — говорится на сайте кабинета министров.

"Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платеж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях", — пояснили в правительстве.

Постановление разработано для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 1 апреля "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами". Этим указом Путин, по сути, разрешил российским авиакомпаниям рассчитываться за аренду самолетов с лизингодателями из "недружественных" стран в рублях через счета в банках РФ.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной специальной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

Большинство авиакомпаний получили уведомления об отзыве "санкционных" самолетов, однако продолжили их эксплуатацию. Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что по решению властей большая часть иностранных самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции, останется в РФ.