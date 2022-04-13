"Планируется поставить новый гастрономический рекорд — повара приготовят самый большой объем фирменного витаминного напитка 120 литров и трехметровый шашлык, которые потом попробуют гости праздника. Выступят представители экстрим-шоу, чемпион России по мотофристайлу. Если погода позволит, то взлетим на воздушном шаре, чтобы полюбоваться видами Шерегеша и прямо с неба исполнится детская мечта — прилетит вдруг волшебник на вертолете и подарит 500 эскимо", — сказал Стоянов.

По его словам, на закрытии сезона ожидается более 2 тыс. человек, планируется более 20 площадок развлечений для взрослых и детей.

Стоянов добавил, что для туристов запустят поезд "Шерегеш-экспресс": электропоезд из Прокопьевска соберет гостей и привезет на станцию Чугунаш, откуда автобус доставит людей на праздник.