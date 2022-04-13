"Уже 1 мая на территории Московской области для жителей и гостей региона станет доступен речной транспорт, и будет открыт сезон водной навигации. Традиционно пассажирские перевозки организуют по трём маршрутам: по Москве реке в районе Лыткарина, на реке Оке в Коломне и в Серпухове", — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне водным транспортом воспользовались более 31,5 тысячи пассажиров.

"Осталось пару недель до старта водной навигации. Речной транспорт пользуется популярностью, и многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В Коломне от причала "Бочманово" до причала "Притыка" в выходные и праздничные дни будет курсировать пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек. Протяженность маршрута составит 24 километра, а время в пути — 1 час 40 минут. Маршрут будет работать до 25 сентября.

В Лыткарино перевозку пассажиров будет осуществлять катер вместимостью 10 человек по маршруту от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское". Судно проходит маршрут в 800 метров менее чем за 10 минут. Маршрут будет работать до 20 ноября.

От причала "Серпухов" до причала "Сады" будет курсировать теплоход на 60 мест. Протяженность маршрута составит 4 километра, время в пути — 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.