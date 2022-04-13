Как сообщает пресс-служба музея, она охватывает христианский праздничный цикл от Входа в Иерусалим (Вербное воскресение) до Троицы и Духова дня, включает Пасху, Радоницу и Вознесение Христово.

На выставке демонстрируются преимущественно памятники традиционной культуры конца XIX — начала XX века, но представлены и более поздние, в том числе современные артефакты.

"От Пасхи до Троицы у всех народов непременным ритуальным предметом, знаменующим победу над смертью, являлись пасхальные яйца — крашенки, писанки. В декоре расписных яиц преобладали растительные мотивы: восходящие к библейскому образу древа жизни, а также кресты, церкви, реже геометрический орнамент. Нередко встречались изображения рыбы — раннехристианского символа Иисуса Христа, а также птиц, иногда петуха, возвестившего, по народным верованиям, о Воскресении Христовом", — говорится в сообщении.

На выставке впервые показан комплекс предметов пасхального цикла, характерных для словаков — с персонифицированными символами смерти и жизни, Воскресения. Впервые широко представлены расписные яйца, изготовленные в первой половине XX века русскими, проживавшими в различных регионах украинцами, словаками, чехами, поляками.