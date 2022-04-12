Как следует из текста, правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на поддержку и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Претендующее на поддержку мероприятие должно соответствовать одновременно нескольким критериям. Среди них – формат культурно-зрелищного, спортивного (на любительском уровне) или гастрономического мероприятия. Целью его проведения должно быть стимулирование туристических поездок на территорию субъекта РФ, посещение должно быть бесплатным, а количество зрителей – составлять не менее 10 тыс. человек. Финансирование не менее, чем на 30% общих расходов, должно осуществляться из внебюджетных источников.

Также мероприятие должно раскрывать туристский потенциал и (или) историю, культуру, традиции, достижения в области науки субъекта РФ, а также может включать музыкальные и (или) цирковые, эстрадные, театральные, спортивные элементы.

Предельный размер субсидии составляет не более 50 млн рублей для мероприятий с количеством зрителей от 10 тыс. до 24999 человек и не более 100 млн – для мероприятий с количеством зрителей более 25 тыс. человек. Если мероприятие проводится впервые, количество зрителей подтверждается данными о площадке его проведения с указанием ее максимальной вместимости. Для повторных событий – данными по количеству зрителей за прошлый год.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов субъектов, среди которых – разработка концепции мероприятия, разработка и реализация мероприятий по продвижению, в том числе за пределами субъекта РФ, где оно проводится, материально-техническое обеспечение.

Кроме того, регионы, претендующие на получение таких субсидий, должны иметь на своей территории не менее 2 тыс. гостиничных номеров категории 3 и 4* на 1 января года, предшествовавшего году предоставления субсидии.

В соответствии с правилами, порядок и сроки предоставления заявок регионов на получение субсидий определяет Ростуризм. Рассматривать заявки будет созданная ведомством комиссия. Ростуризм также должен оценить эффективность использования субсидии по итогам проведения мероприятия.

"Результатом использования субсидии является количество зрителей, посетивших событийное мероприятия на территории субъекта РФ", — говорится в документе.

Правила вошли в качестве приложения в раздел II государственной программы "Развитие туризма".