Относительно начала года средняя цена топливозаправки подскочила на 6%.

Исходя из опубликованных данных (цены некоторых топливозаправочных компаний не раскрыты), больше всего керосин подорожал в прошлом месяце в аэропорту Воронежа: ценник ООО ТЗК "Планета" вырос за месяц на 12,3%, до 66,7 тыс. руб. за тонну. Самое значительное снижение цены произошло в Ставрополе: ОАО "Международный аэропорт Ставрополь" уменьшило ее на 12,6%, до 65,37 тыс. руб.

Самая высокая цена топлива в марте наблюдалась в аэропорту Охи (Сахалинская обл.), где АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" просило за тонну 99,07 тыс. руб. Самый низкий ценник — 45,8 тыс. руб./т — предлагало в воронежском аэропорту АО "ТЗК "Интерджет-Воронеж".

Почти все операторы, работающие в аэропортах Московского авиаузла, подняли цены в марте. Находящиеся во "Внуково" ЗАО "Топливо-заправочный сервис" и ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" увеличили ценники на 6,1% и 6%, — до 61 тыс. и 62 тыс. руб., соответственно.

Работающее в "Шереметьево" ООО "РН-Аэро" (структура "Роснефти") подняло ценник на 6,9%, до 70,932 тыс. руб. ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" увеличило его на 6,3%, до 65,98 тыс. руб., АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) — на 5,2%, до 66,2 тыс. руб.

Цена на топливо у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" сохранилась на уровне 58,87 тыс. руб. за тонну.