"В этом году "Машуку" уже 13 лет. У него большая история, много успешных примеров самореализации молодежи и воплощения социально важных проектов. В этом году впервые проведем форум в общероссийском формате — пригласим участников из каждого региона страны", — цитирует пресс-служба главу Ставрополья Владимира Владимирова.

Форум пройдет с 6 по 20 августа. Его ключевой темой станет Год культурного наследия России.

Запланированы три смены, в том числе "цифровая среда", которая пройдет в онлайн-формате. Еще одна будет посвящена развитию образования, в ней примут участие молодые учителя и преподаватели, специалисты органов управления образованием в муниципалитетах. Третья смена будет посвящена туризму и межкультурной коммуникации, добровольчеству. Ожидается, что форум объединит до 2 тысяч участников.

С 2010 года в Пятигорске проходит Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" — социальный, образовательный проект, направленный на выявление и обучение лучших представителей молодежи субъектов Северо-Кавказского федерального округа, интересующихся политикой, экономикой, гражданскими инициативами, искусством, творчеством.