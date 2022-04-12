"Еженедельно круизный поезд "Жемчужина Кавказа" будет привозить туристов в город Нальчик, откуда они смогут совершить однодневные экскурсионные прогулки по Кабардино-Балкарии. Можно воспользоваться базовой программой и поехать в Приэльбрусьем или выбрать индивидуальное направление", — говорится в сообщении.

В рамках проекта "Гастрономический тур на Кавказ" в КБР гостей ждет мастер-класс "на высоте" по приготовлению хычинов. Также желающие смогут попробовать воду из минеральных источников на Поляне нарзанов.

Прибытие первых 200 участников железнодорожного круиза в Кабардино-Балкарии ожидается в начале мая.

Для участников круиза "Жемчужина Кавказа" поезд на неделю становится отелем на колесах и каждое утро прибывает в новый город. В пути поезд делает длительные остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Махачкале, Дербенте и Кисловодске. С апреля по сентябрь круизный туристический поезд будет по субботам отправляться с Казанского вокзала Москвы.