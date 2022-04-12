"Обследование показало, что заказник находится в удовлетворительном состоянии и обладает высоким туристическим потенциалом. Выявлены лишь очаговые навалы бытового мусора, которые необходимо ликвидировать. Кроме того, здесь наблюдается рост стихийной рекреации, которую можно упорядочить, проложив экотропы, в том числе настилы на Волковском болоте", — приводятся в сообщении слова главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова.

Специалисты предложили реорганизовать заказник, включив в него ценные экосистемы кварталов Шараповского лесничества.

"Мы изучим этот вопрос", — добавил министр.

Пресс-служба ведомства отмечает, что долгое время на территории заказника находится действующий полевой стационар для проведения научных работ учеными и студентами биофака МГУ, на котором проводятся мероприятия по сохранению и увеличению биологического разнообразия.

Заказник был создан в 1981 году. Объектами особой охраны в нем являются ценные биотопы, включая верховое болото Волковское с карьером Сима. Также на территории заказника обитают краснокнижные флора и фауна — орешниковая соня, несколько видов редких летучих мышей, рысь, речная выдра, а также сапсан, средний пестрый дятел и другие охраняемые виды.