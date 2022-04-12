Согласно новым оценкам, выручка в январе-марте составила $8,89 млрд, что на 16% ниже уровня первого квартала доковидного 2019 года. Ранее American Airlines прогнозировала снижение этого показателя на 17% относительно этого уровня.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидают, что выручка авиакомпании в первом квартале составила $8,77 млрд.

В заявлении, направленном компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник, отмечается, что предельный пассажирооборот в минувшем квартале был ниже докризисного уровня на 10,7% и составил 59,5 млрд пассажиро-миль. Ранее ожидалось, что сокращение составит 10-12%.

Средняя цена закупки авиационного топлива в первом квартале, как ожидается, составила $2,8-2,85 за галлон, тогда как ранее предполагалось, что она составит $2,73-2,78, отмечают в компании.

Авиакомпания опубликует отчетность за первый квартал 21 апреля.