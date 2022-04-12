Наиболее популярными внутренними направлениями за три месяца стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Уфа и Челябинск, из зарубежных направлений — Ереван, Стамбул, Ташкент, Душанбе и Минск.

Отмечается, что с 27 марта аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать по 29 октября 2022 года. В летнюю навигацию полеты из Сочи будут осуществляться по более чем 60 внутренним и 22 международным направлениям, в том числе в связи с началом курортного сезона, который в этом году планируется на месяц раньше обычного.

В настоящее время аэропорт Сочи является южным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона.

"В текущем году мы планируем сохранить производственные показатели на уровне прошлого года. В настоящий момент мы обслуживаем до 120 рейсов в сутки, и это для нас не предел. Мы активно готовимся к предстоящим майским праздникам и летнему сезону. В аэропорту реализуются мероприятия по повышению пропускной способности, внедрение технологий обработки трансферного багажа для снижения времени стыковок пассажиров при пересадке с внутренних линий на международные", — сказал управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров, процитированный в сообщении.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Сочи превысил 11,1 млн человек, что стало рекордным показателем за всю историю его работы. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в 1,7 раза, к "доковидному" 2019 году — в 1,6 раза.