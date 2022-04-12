"Авиакомпания возобновляет рейсы между Каиром и Москвой MS729/MS730, начиная со следующей пятницы, 15 апреля. Рейсы будут выполняться ежедневно на Boeing 737-800", — пишет издание.

В Egypt Air напомнили пассажирам, у которых есть брони авиабилетов, а также тем, кто только планирует их приобрести, что следует обращаться в центр обслуживания клиентов или в место, где билеты были приобретены.

Стоимость билета из Москвы в Каир и обратно на 19 апреля начинается от 55,5 тыс. рублей с багажом.

В начале марта Egypt Air приостановила прямые рейсы между Москвой и Каиром из-за проблем со страхованием своих самолетов для полетов в Россию после введения США и Евросоюзом санкций против отечественной авиаотрасли. Авиакомпания планировала возобновить полеты 9 апреля, но этого не произошло.