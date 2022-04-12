Информация о приостановке приема документов генконсульством Польши была получена в визовом центре VFS Global, который обслуживает это учреждение. Решение принято до особого распоряжения.

Генконсульство в Калининграде из-за коронавируса последние два года выдавало визы только обладателям карт поляка (документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу), дальнобойщикам и в целом ограниченному кругу лиц.

На сайте генконсульства никаких официальных сообщений по данному вопросу нет.

В 2019 году генеральный консул Анна Новаковска сообщила в интервью "Интерфаксу", что по итогам 2018 года было выдано 79 895 шенгенских виз, а также 2 316 долгосрочных национальных виз, на 15,1% больше, чем в предыдущем году.