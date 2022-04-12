"У нас сейчас ситуация (с коронавирусом — ИФ) относительно успокоилась, хотя она все равно не является стерильной или какой-то абсолютно безопасной", — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев также обратил внимание на то, что во многих государствах снимаются коронавирусные ограничения, в том числе для туристов.

"Но вирус, по понятным причинам, никуда не исчез. Есть весьма тревожные новости из Китая, где пандемия набирает обороты. Крупнейшая вспышка коронавируса привела к весьма жестким карантинным ограничениям, например, в Шанхае", — отметил он.

"Поэтому нам очень важно не ослаблять и межведомственное взаимодействие по этой теме, быть готовыми к любым новым всплескам коронавируса или появлениям иных опасных инфекций", — подчеркнул Медведев.