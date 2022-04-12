"В марте 2022 года мы расторгли договоры аренды всех самолетов ALC, переданных в аренду российским авиакомпаниям. В настоящее время у нас в России остается 21 принадлежащий нам самолет, что составляет примерно 3,4% нашего парка по чистой балансовой стоимости по состоянию на 31 марта 2022 года", — говорится в сообщении ALC.

По данным агентства IBA, до введения санкций против РФ в стране эксплуатировалось 34 самолета ALC. Клиентами компании были "Уральские авиалинии", S7, Nordwind и IFly, говорится на ее сайте. Больше самолетов в аренду российским перевозчикам сдавали только ирландская AerCap (135 штук) и британская SMBC Aviation Capital (36 штук). AerCap ранее сообщала, что смогла вывезти из России 22 своих самолета.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

После введения санкций около 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом, сообщал в марте глава Минтранса РФ Виталий Савельев. До санкций, по его данным, в стране летали 1,367 тыс. авиалайнеров.