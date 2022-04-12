"Помимо сплавов туристам предложат пять тематических стоянок с экологическими арт-объектами, площадками для проведения фестивалей и праздников, тропами здоровья, а также три базы для глэмпинга — это места отдыха, оборудованные для комфортного кратковременного проживания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что байдарочные туры станут частью проекта "Хайд" — он направлен на повышение уровня экологической культуры и туристической привлекательности Волго-Ахтубинской поймы.

К началу сезона для туристов уже завершено обустройство Фестивальной поляны вблизи поселка Великий Октябрь в Среднеахтубинском районе. На поляне будут проводить массовые экологические мероприятия и природоохранные акции.

Полностью завершить оборудование территории планируют в 2023 году. Новая зона отдыха позволит ежегодно проводить не менее 150 туров на байдарках и охватить активным отдыхом порядка 1,5 тыс. человек.

На сегодняшний день в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" функционируют 16 экологических маршрутов, действуют три зеленые стоянки. Только в прошлом году в составе туристических групп в парке побывали почти 23 тыс. человек. Популярные маршруты: "Обитель птиц", "По грибным местам", а также к озеру лотосов.

На территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" расположены многочисленные водоемы, каждый из которых уникален своими растениями и животным миром. Парк считается одним из крупнейших природных оазисов региона и привлекает ценителей рыбалки, водного и активного туризма.

Природный парк расположен в 30 минутах езды от Волгограда.