"На этот фестиваль мы ждем автопутешественников, производителей автотехники, представителей сообществ автопутешественников, российских клубов путешествий из России и стран СНГ", — сказал Горностаев.

По его словам, ожидается около 1,5 тыс. участников и порядка 2-3 тыс. гостей.

Фестиваль планируется провести на территории Болгарского музея — заповедника "Древний Болгар", являющегося объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь 1100 лет назад на территории, входящей теперь в состав России, был принят ислам, и это событие будет широко отмечаться именно в этом месте, за неделю до фестиваля.

Горностаев также сообщил, что в рамках фестиваля Vanlifefest пройдет тематическая выставка "Душа на распашку", в рамках которой участники покажут свои автодома, и конкурс на лучший проект техники для путешествий.

Кроме разнообразной экскурсионной программы по объектам музея-заповедника также предусмотрены мастер-классы, ярмарка фермерской продукции, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и др.

Как было отмечено на пресс-конференции, основная цель этого мероприятия — популяризация автотуризма, развитие внутреннего туризма и развитие сети автотуристических маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане намерены создать сеть автокемпингов. Власти республики направили заявку на участие в конкурсе Ростуризма на грантовую поддержку, которая предусматривает создание в том числе автокемпингов.