Инвестпроект оценивается в 6 млн рублей и получил статус резидента Арктической зоны РФ.

Центр будет включать офис продаж услуг туроператоров, лавку с северными сувенирами, пункт проката спортинвентаря. Кроме того, проект предусматривает открытие кафе с собственной пекарней и северной кухней.

"В арктическом меню будет кулебяка с палтусом, пирожки с треской и семгой, с брусникой, черникой и морошкой, чай из трав тундры, ягодные компоты и морсы", — говорится в сообщении КРДВ.

Клиенты сервисно-экскурсионного центра смогут отправиться в однодневные или многодневные туры по Кольскому полуострову, выбрать бюджетные или премиальные экскурсии.

"Маяк" будет находиться у дороги, ведущей к одной из достопримечательностей Териберки — Батарейскому водопаду. Он будет построен в стиле рыбацкой деревни. Сувенирная лавка будет размещена в двухэтажном здании в виде маяка.

Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что ООО "Поморский дом" было зарегистрировано в феврале 2021 года в Териберке. Единственный учредитель и директор — Наталья Шинкарук. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей.

Териберка — популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". В 2021 году фестиваль собрал 5 тыс. человек. Ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.