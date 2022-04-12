"Выделим дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путевки", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

Мишустин напомнил, что правительство решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, что позволит еще не менее 1,5 млн россиян воспользоваться ею.

"Направим на реализацию такой меры 3,5 млрд рублей", — добавил премьер.

Ростуризм 15 марта возобновил распродажу туров с кешбэком, акция продлится до 15 апреля. В ее рамках туристы могут получить кешбэк до 20% стоимости тура или размещения в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк придет на ту же карту.