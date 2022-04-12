"Мы уверены в достижении планов, согласно которым активность полетов этим летом достигнет близких к показателям 2019 года уровней", — заявил глава компании Йохан Лундгрен.

В марте число рейсов составляло 80% от уровня марта 2019 года, а к третьему финкварталу (апрель-июнь) перевозчик планирует довести этот показатель до 90%.

В сообщении компании подчеркивается, что события на Украине не скажутся на её операционной деятельности, поскольку лоукостер не летал в Россию, Украину или Белоруссию и не использовал воздушное пространство этих стран.

Также easyJet обнародовала предварительную отчетность за шесть месяцев, завершившихся 31 марта. По оценкам компании, доналоговый убыток за этот период составил от 535 до 565 млн фунтов стерлингов по сравнению с убытком в 701 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Выручка в первом финансовом полугодии подскочила до 1,5 млрд фунтов с 240 млн фунтов годом ранее.

Окончательная отчетность будет обнародована 19 мая.