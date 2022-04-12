"Ростуризм объявил конкурс на получение гранта на создание кемпингов и автокемпингов. От Татарстана мы отправили заявку", — сказал Иванов на пресс-конференции во вторник.

При этом он выразил надежду на победу в конкурсе и получение финансовых средств для создания сети автокемпингов на территории республики.

"После того, как будут определены регионы — получатели финансовых средств на эти цели, будет проведен второй этап — региональный, чтобы определить предпринимателей, которые (на условиях софинансирования — ИФ) смогут претендовать на получение грантовых средств (для создания автокемпинга — ИФ)", — добавил Иванов.

Он уточнил, что максимальная сумма гранта на создание автокемпинга может быть 4 млн 650 тыс. рублей. Предприниматель должен обеспечить софинансирование из своих средств не менее 30%.

"Такой мерой поддержки мы надеемся создать базовую первоначальную сеть автокемпингов на территории республики, чтобы приезжающие к нам путешественники на машинах могли останавливаться в разных локациях Татарстана. Соответственно, все они должны быть привязаны к нашим туристическим центрам — Елабуге, Свияжску, Болгару, Чистополю, Казани и др. Чтобы было комфортно между ними перемещаться, была базовая инфраструктура: подключиться, заправиться, провести ночевку, две и посмотреть культурные достопримечательности, которые находятся рядом с этим автокемпингом", — рассказал Иванов.