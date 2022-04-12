Субсидия будет предоставлена в размере до 250 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Благодаря поддержке туроператоры могут привезти на Ямал и продать свои услуги и предложения представителям туриндустрии со всей страны, чтобы в дальнейшем те тиражировали туры в арктический регион в своих городах.

Наглядная демонстрация туристического потенциала позволит создать положительную репутацию и увеличить турпоток, отмечается в пресс-релизе.

"Мы готовы субсидировать проезд и проживание в округе. Возместим оплату и аренду транспортных средств, например, если в труднодоступный район необходимо добираться на трэколе. А также оплатим ежегодную страховку на туроператорскую деятельность. Причем мы возместим траты, которые были произведены с начала года", — цитирует пресс-служба директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина.

Заявочная кампания стартует с 18 апреля. Ямальские туроператоры могут приглашать специалистов несколько раз до конца текущего года, пока не израсходуют предоставленные денежные средства.