"Более половины купленных путевок в Крым приходится на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на программы по оздоровлению и восстановлению после COVID- 19. Крым – это территория здоровья, территория безопасности, здесь есть все возможности для профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей, обширные программы реабилитации после перенесенных заболеваний, уникальный климат и крымское гостеприимство", — цитирует Волченко пресс-служба министерства.

Там также напомнили, что в Крыму свои программы по реабилитации после перенесенного коронавируса разработали 47 здравниц. Более 20 из них работают круглогодично.

Ростуризм 15 марта возобновил распродажу туров с кешбэком, акция продлится до 15 апреля. В ее рамках туристы могут получить кешбэк до 20% стоимости тура или размещения в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк придет на ту же карту.