Картины "Дама в белом" Поля Элле была представлена на выставке в Японии. Реставраторы провели сверку состояния сохранности работы.

"С картиной все хорошо, каких-то очевидных повреждений не замечено", — сообщила во время проверки эксперт-реставратор живописи музея Елена Юнина.

Картина вернётся в экспозицию музея на следующей неделе.

В минувшую субботу машины с российскими картинами, ранее задержанными в Финляндии, прибыли на территорию России, сообщили в Минкультуры РФ.

4 апреля таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкультуры РФ тогда сообщили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" (в экспозиции были работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока). Также среди задержанных картин были работы из Японии.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал "Интерфаксу" о том, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций, и как только они будут проведены, экспонаты вернутся в Россию.