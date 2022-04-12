"Я рад пригласить всех петербуржцев, гостей города на две основные площадки — на открытие фестиваля в 13 часов (15 апреля — ИФ) в Этнографическом музее и на вечернюю программу в Доме дружбы Ленинградской области", — сказал руководитель.

Головачев сообщил, что в связи с отмечаемым 12 апреля Днем космонативки на фестивале ожидается "космический" сюрприз. "У нас среди традиционных приветствий участникам фестиваля будет одно космическое приветствие. Дальше пока раскрывать тайну — от кого — не буду. Это загадка", — сказал организатор.

Руководитель отметил, что церемония открытия будет проходить в Мраморном зале, который непосредственно связан с Карелией.

"В этом году фестиваль откроется на прекрасной площадке — в одном из самых красивых и торжественных залов — Мраморном зале Этнографического музея, тысяча квадратных метров которого одеты в карельский мрамор. Поэтому мы можем говорить о том , что это самый карельский зал нашего дворцового парадного Петербурга", — объяснил Головачев.

Он сообщил, что вход будет свободным. "Как всегда все мероприятия фестиваля — мастер-классы, презентации, сама церемония — бесплатны, но необходима предварительная регистрация. Она открыта и до вечера завтрашнего дня будут доступна на сайте фестиваля, в наших социальных сетях", — сказал руководитель.

На церемонии открытия состоится награждение лауреатов, которые ранее прислали свои работы. В этом году заявки подали 6 тыс. 572 человека из 671 населенного пункта.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга Алексей Силкин уточнил, что большинство мероприятий фестиваля будут транслироваться онлайн.

"В этом году он (фестиваль — ИФ) проходит под девизом о том, что "Земля Калевала" объединяет финно-угорские народы. То есть в программе фестиваля вы увидите карелов, вы увидите мордву, увидите многие другие народы, представители которых проживают в Санкт-Петербурге и являются участниками этого фестиваля: кто-то с концертными номерами, кто-то с выступлениями", — сказал Силкин.

Международный этнофестиваль "Земля Калевалы" проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Он посвящен культуре Карелии и памятнику мировой литературы — карело-финскому эпосу "Калевала". Этнофестиваль состоит из основной и параллельной программы, научно-деловой, экспедиционной и творческой части. Параллельная программа включает в себя выставки, конференции, круглые столы, экспедиции, концерты, сообщается на сайте фестиваля.