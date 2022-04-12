"Изменений сохранности не обнаружено. Это была транспортировка специализированным транспортом для перевозки произведений (...) При погрузке, разгрузке, при самом путешествии, все находится в абсолютно стабильном состоянии и стабильном климате", — заявила во вторник журналистам глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Распакованные картины вернулись без повреждений, в удовлетворительном состоянии, отметила главный хранитель галереи Татьяна Городкова.

"Сейчас будет оформлены документы и согласно действующему регламенту мы отчитаемся о результатах возврата перед учредителем — Минкультуры", — добавила она.

Всего было распаковано четыре картины — "Москва. Красная площадь" Василия Кандинского, "Заключённый" Николая Ярошенко, "Явление отроку Варфоломею" Михаила Нестерова, а также картина из собрания музея "Абрамцево", которая была подготовлена к отправке на выставку месте с работами Третьяковской галереи. В постоянную экспозицию она вернётся 13 апреля.

В минувшую субботу машины с российскими картинами, ранее задержанными в Финляндии, прибыли на территорию России, сообщили в Минкультуры РФ.

4 апреля таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкультуры РФ тогда сообщили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" (в экспозиции были работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока).

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал "Интерфаксу" о том, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций, и как только они будут проведены, экспонаты вернутся в Россию.