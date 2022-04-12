"Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал", — сказал Путин в ходе встречи с рабочими космодрома "Восточный".

"Будем создавать условия, чтобы дешевле можно было приезжать на Дальний Восток", — добавил он.

Ростуризм 15 марта возобновил распродажу туров с кешбэком, акция продлится до 15 апреля. В ее рамках туристы могут получить кешбэк до 20% стоимости тура или размещения в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк придет на ту же карту.