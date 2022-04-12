"Перевозки станут удобнее, безопаснее и понятнее для пассажиров. Прежде всего, чтобы снизить вероятность аварийных ситуаций, у нас работает круглосуточный мониторинг акватории Москвы-реки – к нему подключены 44 причала", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, на причалах будет создана единая навигация по аналогу метро: на плакатах с картами укажут все остановки и места посадки

На сайте и в приложении "Московский транспорт" пассажиры смогут получать информацию об изменениях в расписании и выбирать время поездки. Также появится удобный сервис покупки билетов, но останется возможность купить проездной на самом теплоходе.