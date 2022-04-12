Число рейсов увеличивается в связи с повышенным спросом, поясняется в сообщении.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что "Нижегородец" до последнего времени курсировал через день, однако, уже вводятся рейсы дополнительно по определенным датам.

Поезд "Нижегородец" отправляется из Нижнего Новгорода в 23:45 и прибывает в Москву на следующие сутки в 6:35. Из Москвы отправляется в 23:55 и прибывает в Нижний Новгород на следующий день в 6:28.

Как сообщалось, с 10 марта в сообщении между Москвой и Нижним Новгородом скоростные поезда "Стриж" были заменены на поезда "Ласточка".