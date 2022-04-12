"Перевозка пассажиров, в том числе льготных категорий, будет осуществляться по трём направлениям: "Саратов-Шумейка", "Саратов-Сосновка" и "Хвалынск-Духовницкое", — говорится в сообщении.

На маршруты, как ожидается, выйдут пассажирские суда "ОМ" вместимостью 242 человека, "Москва" вместимостью 200 человек и "МО" вместимостью 138 человек.

Завершение навигации на линиях "Саратов-Шумейка" и "Саратов-Сосновка" запланировано на 30 октября, на линии "Хвалынск-Духовницкое" — на 31 октября текущего года.

Отмечается, что в навигацию 2021 года, с апреля по октябрь, речной транспорт перевез по пригородным маршрутам более 33 тыс. пассажиров.