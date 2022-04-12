Время начала приёма посетителей в этих музейных комплексах останется прежним — с 11:00. Изменения коснуться "продленных дней", когда музей работает дольше для удобства своих гостей. Новые часы работы вводятся на основе анализа посещаемости музея.

"В Главном музейном комплексе и в Главном штабе продленными днями станут вторник, пятница и суббота. В эти дни оба комплекса теперь работают до 20:00. В среду, четверг и воскресенье они открыты до 18:00. Последний сеанс на посещение начинается за два часа до закрытия", — говорится в сообщении.

Императорский фарфоровый завод работает с 11.00 до 18.00 ежедневно (кроме понедельника). Продленным днем станет суббота — музей будет открыт до 19.00. Последний сеанс на посещение — за час до закрытия.

Билетные кассы во всех комплексах завершают свою работу за один час до закрытия музея.

Ранее главный музейные комплексы принимали работали для посетителей до 20.00 только один раз в неделю.