Экскурсионная программа рассчитана на два дня. В нее включено посещение села Ижевское в Спасском районе, где родился Циолковский, а в настоящее время расположен музей космонавтики. Также будет предоставлена возможность побывать в Окском биосферном заповеднике.

"Часть маршрута посвящена знакомству с "рязанскими адресами Циолковского": туристам предлагается прогулка по историческому центру областного центра, в частности, по улицам Садовая и Вознесенская, тематические экскурсии в художественный музей и музей путешественников", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, в Рязанской области продолжается работа по созданию и продвижению туристического маршрута "Россия — родина космонавтики", объединившего более 10 городов страны. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении было подписано с Калужской областью в 2017 году.