"Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся. И думаю, что конец мая — июнь возможны — подъемы заболеваемости", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в настоящее время идет спад заболеваемости коронавирусом, однако до 200 тыс. пациентов с COVID-19 одновременно наблюдаются в медицинских организациях.

"Нужно помнить, что особенно наиболее уязвимые категории, мы уже неоднократно о них говорили, это лица и старшего возраста, и имеющие хронические заболевания, особенно пациенты с сахарным диабетом, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они, конечно же, должны помнить об этом, готовиться к этому", — отметил Мурашко.

Министр отметил, волны заболеваемости коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом стали накладываться, повторяться. "Три с половиной месяца этого года, они уже показали, что фактически идем по примерно такому же пути, как и в 2021 году. Единственное, что все волны (заболеваемости коронавирусом), которые были до сегодняшнего дня, каждая из них была сильнее и мощнее по сравнению с предыдущей", — отметил министр.

"Все будет зависеть от нас с вами. Причем, это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать", — заявил Мурашко.

По словам главы Минздрава, это касается вопросов ревакцинации и соблюдения санитарных норм и правил. "Но и своевременное реагирование в случае, когда, если начинается подъем заболеваемости, то комплекс мер в целом, который проводится в конкретном муниципалитете, конкретном городе, населенном пункте, именно вот это, что позволяет сегодня управлять (ситуацией)", — сказал министр.

Мурашко добавил, что, выписываясь из медицинской организации, важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для пациентов, особенно имеющих сердечно-сосудистые заболевания, колоссальные, особенно в первые три месяца после заболевания. "В целом, мы рекомендуем шесть месяцев просто вот пристального внимания к своему здоровью (после заболевания", — сказал он.